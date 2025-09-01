この夏の暑さについて、JNNが分析したところ「統計史上最も暑い夏」だったことがわかりました。今年6月から8月までの平均気温は、全国の平年の平均気温と比較する際に用いる山形や宮崎など15の観測点で、平年と比べ+2.3℃から2.4℃と推計されます。今年の夏はこれまでの統計史上1位だった去年・一昨年の+1.76℃を上回っていて、3年連続で過去最高となったことがわかりました。気象庁によりますと、寒気と暖気の境目である偏西風が