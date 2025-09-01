地元の写真愛好家らで作るグループによる写真展が、三重県熊野市文化交流センター「クマノミチ」で開かれています。写真展を開いているのは、発足から36年の歴史を持つ「御浜写真愛好会」です。郷土を愛する写真愛好家で構成されていて、東京を拠点に活動するプロの写真家・杉本恭子さんの指導を受けながら、日々、腕をみがいています。今回の展示には、会員11人がこの1年間を中心に県内外で撮影した46点が展示されています。丸山