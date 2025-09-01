食物アレルギーのある子どもたちも楽しめる屋台が並んだ夏まつりイベントが30日、三重県名張市の病院で開かれました。名張市立病院の小児科の医師の発案で去年初めて開かれ、好評だったことから今年も開催されました。30日は、事前に申し込みを行った約50組の家族が参加し、屋台に並んだ「たこやき」や「たいやき」「フランクフルト」などの食べ物には、小麦や卵、えび、くるみといった、8大アレルゲンは使用されていません。訪れ