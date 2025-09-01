明治安田生命が、地元から世界の舞台を目指す若手アスリートを支援する取り組みに、三重県津市出身でアマチュアゴルフで活躍する木下陽菜子選手が選ばれ、29日に津市内で支援金の贈呈式が開かれました。明治安田生命が地域で育つ子どもたちの夢や地元愛を育むことを目的に、2020年4月から行っているプロジェクトの一環です。今年度は全国で97人が選ばれ、そのうち三重県では女子アマチュアゴルフ競技で活躍する、津市立久居中学校2