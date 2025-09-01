今年７月の三重県内の有効求人倍率は1.16倍となり、4カ月ぶりに前の月を上回りました。三重労働局の発表によりますと、今年7月は、有効求人数、有効求職者数ともに増加しましたが、有効求人数の増加幅の方が大きかったことから、県内の有効求人倍率は前の月から0.03ポイント増え、1.16となりました。また、全国の平均倍率1.22倍を0.06ポイント下回りました。三重労働局によりますと、物価高騰や人件費の上昇が影響していますが、18