ヤクルトの高津臣吾監督（56）が、今季限りで退任することが分かった。2年連続の5位で迎えた就任6年目の今季は主力選手に故障者が相次ぎ、ベストの布陣を組めない中で低迷を続けた。現在、借金23の最下位。8月31日の広島戦に勝利したものの、首位・阪神も勝ったことで今季の優勝の可能性が完全消滅していた。ヤクルトの林田哲哉球団社長は1日、都内の球団事務所で報道陣に「優勝がなくなったというのは残念やな。その後のこ