歌手のGACKT（52）が1日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。後輩が詐欺の被害に遭いかけたことを明かした。GACKTは「ボクの仲間にヤバい後輩がいた。アカウントを乗っ取られて、偽物のボクと会話を続け、危うく400万を振り込みそうになっていた」と投稿。「振込先はもちろんボクじゃない。話し方もボクじゃない。というより、日本人ですらない…」といい、後輩のメッセージのやり取りとみられるスクリーンショットも公開