◇オランダ1部第4節フェイエノールト4―0スパルタ（2025年8月31日ロッテルダム）フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が、ロッテルダムを本拠地をするスパルタとのダービーマッチで大車輪の活躍を見せた。2得点に加え、一発退場を誘発。チームは4―0で大勝し、1試合消化が少ない状況ながら開幕3連勝で首位に浮上した。メキシコ、米国と対戦する日本代表の米国遠征前最後の一戦。DF渡辺剛とともに先発すると1―0の後半3