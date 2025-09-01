パリオリンピックのレスリング女子53キロ級で金メダルを獲得した、三重県四日市市出身の藤波朱理選手の名を冠したレスリング大会が、四日市市で開かれました。世界で活躍する選手の輩出をめざして、藤波選手が立ち上げた大会で、第1回となった今回の大会には、全国各地の園児から中学生まで71チーム476人が出場しました。大会会長として挨拶した藤波選手は「大会の主役は選手の皆さん。今まで練習してきた自分を信じて思い切って楽