静岡県伊東市の田久保真紀市長が「東洋大卒」と学歴を偽ったと指摘される問題で、市政が混迷を深める中、伊東市議会の９月定例会が１日、始まった。午前１０時２４分、百条委で虚偽の主張をしたなどとして、田久保市長を地方自治法違反容疑で刑事告発する議案が全会一致で可決された。伊東市職員が、田久保市長の地方自治法違反容疑の告発状を県警伊東署に提出した。