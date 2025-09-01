北海道から沖縄県まで全国の美味しいものを集めた物産展が、三重県四日市市の百貨店で開かれていて、多くの買い物客でにぎわっています。毎年恒例の人気の物産展で、東京の有名焼き肉店「叙々苑」の弁当や、福島の完熟桃が楽しめる冷凍桃、イタリアナポリの伝統のデザートなど、全国各地から46店舗の自慢の味が並びました。厳しい暑さが続く中、味覚で秋の訪れを告げる岐阜県の恵那川上屋の栗きんとんは、開店と同時に行列ができる