アメリカ・コロラド州の空港で着陸しようとしていた小型機2機が衝突し墜落、炎上しました。【映像】墜落して炎上した機体複数のアメリカメディアによりますと8月31日、2機の小型機がコロラド州のフォートモーガン空港に着陸しようとしたところ、空中で衝突し墜落、炎上しました。現地当局によりますと、小型機にはそれぞれ2人ずつ、合わせて4人が乗っていて、このうち1人が死亡、3人がけがをしました。死亡した1人と同じ小型