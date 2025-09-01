9月1日は防災の日です。2024年度の地震保険の契約率が、初めて7割を超えました。【映像】倒壊した多くの建物地震保険は、地震や噴火、津波で建物や家財が損害を受けたときに支払われるもので、火災保険とあわせて契約する仕組みです。損害保険料率算出機構によりますと、昨年度の地震保険の契約率は70.4％と、2001年の統計開始以来、初めて7割を超えました。22年連続の増加で、東日本大震災以降では20ポイント以上、増えてい