大阪・関西万博のイタリアパビリオンで8月31日、新たな美術作品の展示が始まった。大阪・関西万博イタリア館で公開されたペルジーノの絵画『正義の旗』〈2025年8月31日午前 大阪市此花区・夢洲〉作品は、ルネサンス期に活躍したピエトロ・ヴァンヌッチ（通称・ペルジーノ 1450頃〜1523）の絵画『正義の旗』。ペルージャのウンブリア国立美術館に所蔵され、イタリア国外での展示は初。10月13日の閉幕日まで鑑賞できる。大阪・