ドジャース大谷翔平選手の9月1日の全打席をお伝えします。【映像】大谷翔平 2試合ぶりヒット＆山本由伸の好投ドジャース移籍後通算100号にあと1本の大谷。第1打席は、ライト前へ2試合ぶりとなるヒット。第2打席は低めのカーブに空振りの三振。第3打席は、ランナー2人をおいての場面。ライトライナーに倒れます。第4打席は打った瞬間歓声が上がりますが、ひと伸び足りずレフトフライ。9月1日の大谷は4打数1安打でした。一方