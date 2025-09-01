普段は車を展示している、店舗内を会場に気軽に楽しめるコンサートが31日、三重県名張市にあるトヨタウン名張店で開かれました。このコミュニティコンサートは、地域の人に親しみやすい店を目指し、三重トヨタが地域貢献の一環として一昨年から開いているもので、共催している三重フィルハーモニー交響楽団のメンバーが演奏します。午前の部には約100人程が集まり、クラシックやアニメの曲など、子どもから大人までが楽しめる演目