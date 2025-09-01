近畿日本鉄道で、9月1日から運行が始まる、台湾とコラボしたラッピング電車のお披露目会が31日、大阪市内で開かれました。「台北へ行こう！列車」と名付けられた電車は「近鉄グループホールディングス」と、台湾の鉄道会社「台北メトロ」との友好協定締結1周年を記念して運行するものです。車体には、台北市の有名観光スポットや、台湾かき氷といった人気グルメなどのイラストが描かれています。31日は、大阪上本町駅で式典が行わ