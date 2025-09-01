三重県四日市市を拠点に活動する、プロのeスポーツチーム「ロクスリーゲーミング」が、ひとり親家庭などの子どもに向け、オンラインゲームを活用した英会話スクールの支援活動について、29日に四日市市の森智広市長に報告しました。この取り組みは「ロクスリー夢プロジェクト」として金銭的な理由による教育格差をなくそうと、ひとり親家庭などを対象に「ロクスリーゲーミング」が3年前から行っており、オンラインゲームを活用した