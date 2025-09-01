三重県内で働く社会人に、新たなスキルや知識を身につけてもらおうと、31日、鈴鹿医療科学大学で健康維持などに関する講座が開かれました。今回の講座には、三重交通グループの社員など約20人が参加しました。参加者は、東洋医学や薬膳などの研究をしている鈴鹿医療科学大学の郄木久代副学長から、薬膳の基本的な考え方のほか、どんな食材が体を冷やすのかなど、自身の体調や体質に合わせてとるべき食材が紹介されました。そ