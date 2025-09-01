８月31日、浦和レッズはJ１第28節でアルビレックス新潟とホームで対戦。１−０で勝利を飾り、リーグ戦で２試合ぶりの勝点３を獲得した。この一戦で81分から２ボランチの一角に投入されたのが、MF柴戸海だ。FC町田ゼルビアに期限付き移籍で加入した昨季は開幕から活躍も、９月に左膝軟骨損傷で手術という事態に。浦和に復帰した今季は、新潟戦前まで公式戦不出場だった。昨年８月以来のJ１出場となった29歳のボランチは奮闘。