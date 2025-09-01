巨人３軍は１日からジャイアンツ球場でソフトバンク３軍と４連戦を行う。３軍は８月は東京六大学、東都大学リーグ、首都大学リーグなどの大学生との練習試合を計２０試合行い９勝１０敗１分け。ＮＰＢファームチームとの試合は７月１７日の西武戦以来になる。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（中）舟越２（遊）大津３（三）平山４（一）竹下５（捕）亀田６（左）相沢７（指）フェリス８（二）田上９（右）大城元