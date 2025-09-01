８月３０日、３１日に放送された日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」の平均視聴率が世帯１１・０％を記録したことが１日、分かった。（数字はビデオリサーチ調べ、関東地区）２３年は１１・３％、２４年は１２・５％。今年は昨年から１・５ポイントのダウン。個人視聴率は２３年６・６％、２４年７・５％で、今年は６・６％だった。一方、チャリティーマラソンランナーのＳＵＰＥＲＥＩ