「ロッテ−ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）俳優の鈴木福（２１）がファーストピッチセレモニーを行った。リリーフカーに乗って背番号「２９」のユニホーム姿で登場。大きく振りかぶって左腕から打者を務めた山本の内角に力強い直球を投げ込んだ。球速１０５キロを計測した。一方で注目を集めたのは、ゲーム「パワフルプロ野球」のマスコット・パワプロくん。右翼のブルペンからリリーフカーを軽やかに運