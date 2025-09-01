京都の三条大橋を渡ったことがある人なら、橋のたもとにひとつの銅像を見たことがありますよね？皇居の方角に深く頭を下げる姿から「土下座像」と呼ばれています。待ち合わせ場所としても知られていますが、あれは高山彦九郎（1747年〈延享4年〉-1793年〈寛政5年〉）という人物の像です。江戸時代後期の尊皇思想家で、「寛政の三奇人」のひとり。奇こそ我らの誉！江戸時代、尊王論と海防論の先駆者となった「寛政の三奇人」を紹介