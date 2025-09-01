日本サッカー協会(JFA)は1日、AFC U23アジアカップ予選に参加するU-22日本代表メンバーに選ばれていたMF嶋本悠大(清水)がコンディション不良のため不参加となったことを発表した。JFAによると、追加招集としてMF矢田龍之介(筑波大)が追加招集されている。矢田は7月のウズベキスタン遠征にも選ばれていた。U-22日本代表は8月30日から活動がスタート。同日の国内練習に大学生のみ8人が参加し、同日夜にU23アジア杯予選の開催地