三重県御浜町で3月、大型夜行バスが国道脇の防風林に突っ込み、男性運転手が死亡、乗客17人が重軽傷を負った事故で、津地検熊野支部は1日までに、体調不良を自覚しながら運転したとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）容疑で書類送検された運転手＝当時（57）、埼玉県川越市＝を容疑者死亡で不起訴処分とした。8月29日付。事件は3月22日午後8時半ごろ、御浜町の国道42号で発生。県警によると、運転手は心臓の病気で死亡し