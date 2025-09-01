【ソウル＝依田和彩】韓国・聯合ニュースは８月３１日、９月３日に北京で行われる「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレード出席のため、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が１日にも専用列車で北京に向けて出発する可能性が高いと報じた。複数の政府消息筋の話として伝えた。正恩氏の訪中は２０１９年以来。首都・平壌（ピョンヤン）から北京までは列車で２０〜２４時間かかるとされ、２日に到着するには１日