東京時間10:02現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝16455.00（+172.00+1.06%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3511.00（-5.10-0.15%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 先週末NY市場での金先の上昇とドル円のしっかりした動きが支えとなり東京金は堅調。