日本時間１０時４５分に中国RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）10:45 予想49.7前回49.5（RatingDog製造業PMI)