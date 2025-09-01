Chageが、10月8日にリリースするニューアルバム『Instinto（インスティント）』の収録曲を発表した。ニューアルバム『Instinto』のタイトルは、スペイン語・ポルトガル語で「本能」を意味しており、Chageのライブでの衝動的で情熱的な表現が込められているという。収録内容で特筆すべきなのは、「飾りのない歌 -Acoustic Ver.-」だ。2024年夏にリリースした「飾りのない歌」を盟友・十川ともじがアコースティックバージョンとして