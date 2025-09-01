◇フランス1部第3節モナコ3―2ストラスブール（2025年8月31日モナコ）モナコの日本代表MF南野拓実が8月31日、ホームのストラスブール戦で決勝点を挙げた。日本代表の米国遠征前最後となったリーグの第3節。2―2の後半40分から出場し、同アディショナルタイムに大仕事を果たした。右サイドで味方にパスをつなぐと、ペナルティーエリア内に走り込み、左からのクロスをダイビングヘッド。勝利に導き、味方に倒されながら歓