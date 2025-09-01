ＭＵＳＣＡＴＧＲＯＵＰが反発している。８月２９日の取引終了後、ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐとニッチトップブランドの成長支援を目的に業務提携したと発表しており、好材料視されている。 マスカットＧのブランド開発力と、エニマインドのＥＣ運営・ＳＮＳ・クリエイターネットワーク・マーケティングノウハウや各種テクノロジープラットフォームを掛け合わせることで、ＳＮＳ・ＥＣ・ラ