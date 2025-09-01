ヤマウホールディングスが大幅反発している。８月２９日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を６万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９８％）、または１億６８００万円としており、取得期間は９月１日から１２月３０日まで。資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためとしている。 出所：MINKABU PRESS