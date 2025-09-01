１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円２３銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安となっている。 ８月２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円０５銭前後と前日に比べ１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。同日発表の米物価指標がインフレ圧力の根強さを示し、米長期金利が上昇したことを受けて一時１４７円４１銭まで上伸