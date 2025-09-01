サイバー・バズがしっかり。８月２９日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２５年９月期第４四半期に投資有価証券売却益５３９１万円を特別利益として計上すると発表しており、これが好材料視されている。なお、２５年９月期通期業績予想への影響は他の要因も含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS