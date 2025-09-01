第四北越フィナンシャルグループは上値指向継続。上場来高値を更新した。前週末８月２９日取引終了後、株式分割を実施すると発表した。９月３０日を基準日として１株を３株に分割する。これが買い手掛かりとなっている。なお、あわせて株主優待制度の変更も明らかにしたが、株式分割に伴うもので実質的な変更はない。 出所：MINKABU PRESS