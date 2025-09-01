山梨・北杜産のクラフトビール「うちゅうブルーイング」（山梨県北杜市高根町蔵原）が今年、米国で行われた世界最大規模の品評会「ワールド・ビア・カップ」で最高の金賞を受賞した。フルーティーな味わいと、おしゃれなラベルが特徴で、高知県から移住してきた男女２人が、「宇宙」を合言葉に独学でビール造りに挑み、快挙を成し遂げた。（河合正人）この品評会では、世界中からエントリーされる数千銘柄のビールを部門別に審