WRC第10戦、ラリー・パラグアイで疾走するトヨタの勝田貴元＝8月30日、エンカルナシオン（ゲッティ＝共同）自動車の世界ラリー選手権（WRC）10戦、ラリー・パラグアイは8月31日に終了し、勝田貴元（トヨタ）は16位だった。セバスチャン・オジェ（フランス、トヨタ）が今季4勝目を挙げた。（共同）