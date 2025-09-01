ダイショーは2025年秋冬新製品を8月1日から発売した。食品（グロサリー）売場向け製品では、「喜多方ラーメン坂内」監修の鍋スープ、「天下一品」監修の鍋の素と鍋用後入れ調味料、「男梅」タイアップ第2弾のしゃぶしゃぶ用つゆを投入した。有名ラーメン店とのコラボレーションによる「名店監修鍋スープ」シリーズの展開を強化。「喜多方ラーメン坂内淡麗旨だし仕立て」を新発売した。同店の特徴である「あっさり×コク」の味わい