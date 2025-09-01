2025年6月から8月末までに東京消防庁管内で熱中症で救急搬送された人の数は8000人を超え、2年連続で過去最多を更新したことがわかりました。東京消防庁によりますと、2025年6月から8月末までに熱中症や熱中症疑いで搬送された人数は8341人（速報値）で過去最多を更新しました。2010年の集計開始以来夏季（6月から9月）として最多だった2024年の搬送人数は7996人で、2年連続での最多更新となりました。また、熱中症による搬送人数は