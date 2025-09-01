巨人のファーム選手の今を伝える「ＦｒｏｍＧ」。第１４回は笹原操希外野手（２１）。今季１軍デビューを果たし、プロ初安打もマークしたが、１軍の壁にはね返されて１軍定着は果たせなかった。走攻守三拍子がそろう笹原が１軍で感じた課題は何だったのか。再昇格を目指して試行錯誤を続ける今に迫った。（取材・構成＝小島和之）４月に支配下昇格した笹原は、同１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）でプロ初安打。２度の１軍昇格