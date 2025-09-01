週明けの日経平均株価は、半導体関連株を中心に値下がりしています。9月1日の日経平均は一時、500円以上値下がりしました。【映像】日経平均 一時500円超値下がり先週末のアメリカ市場では、中国の電子商取引大手「アリババ集団」が新たなAI向け半導体を開発したと報じられたことや、アメリカの半導体メーカーなどの決算を受けてAI需要の伸び悩みが懸念され、ハイテク株が下落しました。これを受け、東京市場でも半導体関連