¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ËâÎñ27Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë8·î30Æü¡¦31Æü¤Ë¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ¡ØÀ»µ²ËâII vs BABYMETAL～°­Ëâ¤¬Íè¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¥ë¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥á¥¿¥ë³¦¤Î°­Ëâ¤È¥á¥¿¥ë¤Î¿À¡¦¥­¥Ä¥ÍÍÍ¤¬ÂÐ·è ¥á¥¿¥ë³¦¤Î°­Ëâ¡¦À»µ²ËâII¤È¡¢¥á¥¿¥ë¤Î¿À¡¦¥­¥Ä¥ÍÍÍ¤È¤ÎÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜ¸ø±é¡£Î¾Æü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊHR/HM¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£ BABYMETAL¤Ï¤½¤ÎÀÎ¡¢¥á