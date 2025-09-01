大阪・関西万博の8月30日の一般来場者数は17万9000人と、過去最多だった6月28日の18万4990人に次ぐ2番目の人出となった。夕方からもにぎわいを見せる大阪・関西万博会場〈2025年8月30日 大阪市此花区・夢洲〉花火打ち上げ時間の約30分前から大屋根リングに上がる人々が急増7月19日から8月31日まで毎日入場できる「夏パス」の期限が迫ったため、駆け込みで来場した人が多く、日中の暑さを避けて少し涼しくなる夕方に訪れ、花火