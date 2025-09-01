10月に行われる山口市長選挙に現職の伊藤和貴さんが立候補することをさきほど、表明しました。伊藤さんはきょう（１日）始まった市議会定例会の中で、「まちづくりを途切れさせることなく、２期目の市政運営を担わせていただきたい」と発言し、10月の市長選挙に再選を目指し出馬することを表明しました。伊藤和貴さんは山口市出身の67歳。1980年に合併前の山口市役所に入り総合政策部長、総務部長、副市長などを務めたのち、2021年