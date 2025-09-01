2019年にフランスで誕生すると瞬く間に世界的な人気を博したミステリードラマ『アストリッドとラファエル文書係の事件録』。そのシーズン1〜5（字幕版）が本日9月1日（月）よりLemino アクション＆ミステリープラスにて配信開始となった。 『アストリッドとラファエル』シーズン5、事