SNSで公開バレーボール男子日本代表・高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）が突如公開した2ショットに“笑撃”が広がった。日本代表のウェアを着用し、腕組みの“ラブラブ”で写った1枚がファンの視線を奪い、「なにこのカップルかわいい」などと反響を広げている。高橋は自身のXを更新。文面には「筋肉に惚れました」と一言だけ綴られ、1枚の写真が添えられていた。写っていたのは宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）との2ショッ