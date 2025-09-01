女性アイドルグループ、iLiFE!（あいらいふ）のメンバー、若葉のあが1日までにX（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されている画像について説明した。若葉は「この度はみなさんにご心配をお掛けしてしまい大変申し訳ございません」と謝罪した上で、「現在、拡散されている写真は中学2年生の時の写真になります。アイドルになるためにお別れし、それ以降一度も会っていませんでした。長い期間、連絡もとっていませんでしたが友人と