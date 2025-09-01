9月1日は「防災の日」です。日常生活から防災まで、さまざまな用途に使用可能なポリ袋で有名な「アイラップ」の公式Xアカウントが、ポリ袋（アイラップ）を使って米を炊く方法について紹介しています。アイラップの公式アカウントは、ポリ袋で米を炊く方法について、次のように紹介しています。【アイラップで炊飯する方法】（1）「米1：水1.2」の割合でアイラップの中に入れる。一般的な紙コップは200ミリリットル前後。（2）