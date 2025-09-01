元HKT48・AKB48のメンバーでタレントの中西智代梨（29）が、1st写真集『ちより日和』（双葉社）を4月に発売。そのアザーカットで構成したデジタル写真集『「ちより日和」 Another Edition』を8月29日に発売した。【画像】「すべて水着以上」中西智代梨（全身ショット）4月に発売した1st写真集は、福岡と東京で撮影。本編で使用できなかった未公開衣装カットをはじめ、泣く泣く掲載を見送ったカットやのみを厳選して1冊にまとめ